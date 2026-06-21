Idea Gonçalo Ramos per Amorim: Leao in uscita, Gimenez in bilico e Camarda da valutare

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Ad Amorim piace Gonçalo Ramos, ma per arrivare all'attaccante portoghese del PSG il Milan dovrà muovere diverse pedine in questo calciomercato.

Il futuro dell'attacco del Milan potrebbe parlare ancora portoghese. Con Rafael Leao che ha espresso la sua volontà di provare una nuova esperienza all'estero, il club rossonero guarda con attenzione a Gonçalo Ramos, centravanti del PSG campione d'Europa e profilo molto gradito a Ruben Amorim. Il nome dell'ex attaccante del Benfica non è nuovo dalle parti di Milanello, visto che già nella scorsa estate ci furono dei contatti salvo poi virare su Christopher Nkunku. Ora lo scenario potrebbe riaprirsi, anche perché Ramos ritiene concluso il suo ciclo a Parigi.

RAMOS COSTA 40 MILIONI: INGAGGIO PESANTE, MA...

Ramos non forzerà la propria uscita dal PSG per rispetto nei confronti del club francese, ma insieme al suo agente Jorge Mendese starebbe già cominciando a valutare diverse soluzioni per il futuro. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 65 più bonus investiti qualche estate fa dagli attuali campioni d'Europa per strappare il portoghese al Benfica- L'ingaggio è di circa 5 milioni netti, stipendio importante ma sostenibile nel momento in cui il Milan liberasse il monte salariale con l'uscita di Leao. Ramos porterebbe caratteristiche utili ad Amorim: presenza in area, attacco della profondità, lavoro spalle alla porta e conoscenza del calcio internazionale - ma anche portoghese.

GIMENEZ PUÒ PARTIRE, CAMARDA OSSERVATO SPECIALE

Per finanziare l'operazione Gonçalo Ramos potrebbe non bastare la sola cessione di Rafael Leao. Il Milan potrebbe muovere diverse pedine offensive, con Fullkrug che non verrà riscattato e Santiago Gimenez in bilico. Il messicano, reduce da una stagione molto complicata, non sta incidendo neanche in questo Mondiale nonostante tutte le promesse fatte. Dall'estero, però, si registra l'interesse dell'Orlando City, disposto a offrirgli un ingaggio da circa 4 milioni di euro. Il Milan vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni spesi nel gennaio 2025 per evitare di registrare una minusvalenza. Discorso diverso va invece fatto per Francesco Camarda, contro riscattato da Lecce nelle scorse ore. Amorim vuole valutarlo a Milanello durante l'estate per poi decidere se trattenerlo o mandarlo nuovamente in prestito.