Milan, ritorna Musah. Lo statunitense ha un precampionato per convincere Amorim

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L'Atalanta non riscatterà Musah: Yunus torna al Milan. Ha un precampionato per convincere il nuovo allenatore Ruben Amorim

L'ultima immagine di Musah al Milan potrebbe essere quella sul campo di Lecce ad agosto 2025, quando Allegri lo catechizzava con un perentorio "Calma!" in occasione di una rimessa laterale che il rossonero stava per battere troppo velocemente. Oppure no? Yunus non verrà riscattato dall'Atalanta dopo una stagione senza guizzi particolari e torna quindi in rossonero.

Dal suo arrivo dal Valencia durante l'estate 2023 il classe 2002 non ha fatto particolari passi in avanti, anzi. Non si è ancora capito qual è il suo ruolo principale: ha giocato mezz'ala, mediano, esterno alto a destra, esterno a tutta fascia e terzino. Tanti ruoli ma nessuno fatto come si deve: a quasi 24 anni è un difetto davvero troppo importante.

MUSAH, IL FUTURO CAMBIA CON AMORIM?

Lo statunitense, che non è stato convocato da Pochettino per i Mondiali, avrà un intero precampionato per convincere Amorim a puntare su di lui. L'allenatore portoghese solitamente usa profili diversi a centrocampo, ma non è da escludere che possa provarlo a tutta fascia sulla destra. Sia Pioli che Fonseca l'hanno schierato spesso in quella posizione con risultati altalenanti: la capacità associativa e di lettura delle situazioni non sono proprio i punti di forza di Yunus, per usare un eufemismo. Dovrà lavorare molto su questi fondamentali per convicere il nuovo allenatore del Milan.