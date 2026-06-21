Tottenham-Tonali, affare potenziale da 100 milioni di euro. Quanto incasserebbe il Milan?

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Il Tottenham prova a chiudere per Sandro Tonali: se l'affare andasse in porto le cifre supererebbero i 100 milioni di euro. E il Milan cosa ci guadagna?

Nelle ultime ore sia Sky UK che Gianluca Di Marzio hanno parlato di un'importante offerta del Tottenham per Sandro Tonali: circa 85 milioni di euro per il centrocampista ex Milan. Il Newcastle non ha ancora accettato: la richiesta si aggira sui 100 milioni di euro.

Il Milan ha una clausola di futura rivendita su Tonali? A quanto pare no, stando a quanto ha rivelato Matteo Moretto nei giorni scorsi. I rossoneri, nel caso in cui l'ex Brescia venisse ceduto, riceverebbero circa un milione di euro - a prescindere dalla cifra finale dell'affare - come contributo di solidarietà per lo sviluppo del giocatore.