Tare: "Spero che il Milan possa trovare equilibro e un progetto serio per il futuro. Leao? Il ciclo è chiuso"

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A quasi un mese dal licenziamento suo, di Furlani, di Moncada e di Max Allegri, Igli Tare è tornato a parlare di Milan e non solo.

A quasi un mese dal suo licenziamento, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del suo presente, del complicato recente passato, del futuro e della sua esperienza in rossonero ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi".

Sull'oramai prossimo approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli

"È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto. Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

Sul Milan

"Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Leao? Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".

Dal Milan all'Italia, da Allegri a Mancini

"L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".