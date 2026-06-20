Primo Piano Milan, il preferito di Amorim per l'attacco è Gonçalo Ramos. Costa tanto (50 milioni), ma con la formula giusta...

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Tra le priorità del Milan per la prossima stagione c'è prendere un grande centravanti. Nella lista dei desideri di Amorim c'è anche Gonçalo Ramos del PSG

Dopo essere stato nominato nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim sta prendendo ora il polso della situazione. Il tecnico portoghese valuta diversi cambiamenti per plasmare la rosa a suo piacimento e tra le priorità c'è sicuramente quella di prendere un grande centravanti. E un nome che secondo A Bola è presente nella sua lista dei desideri è quello di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 del PSG che è attualmente impegnato al Mondiale con il Portogallo.

PSG CAMPIONE D'EUROPA, MA RAMOS VUOLE GIOCARE DI PIU'

Il portoghese ha chiuso la sua terza stagione nella squadra parigina con la vittoria della Champions League, ma a livello personale non è rimasto soddisfatto perchè voleva giocare di più: in Ligue 1 ha collezionato in tutto 30 presenze, ma appena 13 da titolare, mentre in Europa non è mai partito dal primo minuto. I gol sono stati 12 in totale, così suddivisi: sei in campionato, due in Champions, due in Coppa di Francia, uno in Supercoppa di Francia e uno in Supercoppa Europea.

MILAN-RAMOS: E' IL PREFERITO DI AMORIM. COSTA TANTO, MA SE IL PSG APRE AL PRESTITO...

Amorim lo vede come il numero 9 ideale per il suo Milan, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice per la grande concorrenza che c'è su Ramos e il fatto che il Diavolo non parteciperà alla Champions League della prossima stagione non aiuta di certo. C'è poi da soddisfare la richiesta del PSG che vorrebbe incassare circa 50 milioni di euro dalla cessione del centravanti portoghese, una cifra che difficilmente i rossoneri potranno sborsare. Se però i francesi dovessero aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto, allora le cose potrebbero cambiare e in quel caso il Milan potrebbe avere qualche chance di accontentare Amorim.