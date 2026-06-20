Ronaldinho in Serie C al Ravenna, ma è "solo" un'operazione di marketing
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Ronaldinho torna a giocare? Sì, ma solo per una partita. Grande operazione di marketing del Ravenna con la leggenda brasiliana
A 46 anni Ronaldinho ha firmato con il Ravenna, che milita in Serie C! Riporta Gianluca Di Marzio che la leggenda brasiliana verrà tesserata formalmente da calciatore, ma nella realtà si tratta di una grande operazione di marketing: Dinho investirà nel club, farà una sola apparizione in campo e il 23 giugno a Miami sarà presente a un evento del club di Cipriani. Il Ravenna quest’anno avrà una maglia dedicata a questa curiosa partnership, bianca con la R di Ravenna che nel logo si mischierà con il logo di Ronaldinho (R10).
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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