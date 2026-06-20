Gimenez e l'esordio in un Mondiale: "L'ho sognato, ci ho lavorato e Dio l'ha reso realtà"

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Santi Gimenez si gode l'esordio assoluto in un Mondiale: l'attaccante rossonero è subentrato in Messico-Corea del Sud 1-0

Nella notte, nel match tra Messico e Corea del Sud, è arrivato l'esordio di Santiago Gimenez in un Mondiale. L'attaccante rossonero, che è subentrato a Jimenez per gli ultimi dieci minuti di partita, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram per il tanto agognato traguardo raggiunto: "L'ho sognato, l'ho chiesto, ci ho lavorato e Dio l'ha reso realtà. Debutto, vittoria e siamo agli ottavi di finale! Più uniti che mai, ANDIAMO MEXICOOOOO!!!".