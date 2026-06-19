Leao e i tanti punti interrogativi. Da un inizio Mondiale amaro ai dubbi del Milan: cosa fare?

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Nelle prossime settimane saranno infatti programmati confronti con Ruben Amorim: il suo futuro sembra però ormai lontano dal Milan

Doveva essere il torneo del rilancio, almeno per il momento si è trasformato in una partenza complicata. Rafael Leao aveva individuato nel Mondiale con il Portogallo l'occasione ideale per attirare l'attenzione dei grandi club europei e rafforzare la propria posizione sul mercato, ma il debutto della nazionale lusitana non ha prodotto gli effetti sperati.

UN INIZIO MONDIALE AMARO

Il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo ha lasciato più dubbi che certezze attorno alla selezione portoghese e anche Leao è finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. Entrato nel corso della gara, l'attaccante non è riuscito a incidere e le critiche non sono mancate. Una situazione che rischia di complicare ulteriormente un'estate già delicata per il numero 10 rossonero.

La prossima sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro potrebbe rappresentare una svolta, ma non vi è alcuna certezza sul suo impiego dal primo minuto. L'ipotesi di una nuova partenza dalla panchina resta concreta e potrebbe aumentare il nervosismo di un giocatore che considera questa competizione una vetrina fondamentale per il proprio futuro.

MILAN, COSA FARE?

Intanto il Milan osserva attentamente l'evolversi della situazione. Ne parla stamattina il Corriere dello Sport che traccia un focus sul futuro nebuloso dell'attaccante. Nelle prossime settimane saranno infatti programmati confronti con Ruben Amorim, chiamato a guidare il nuovo progetto rossonero. Il tecnico portoghese vorrebbe comprendere le reali intenzioni del connazionale e valutare se esistano ancora i presupposti per costruire insieme il futuro della squadra.

Al momento, però, i segnali raccontano una storia diversa. Leao sembra orientato verso una nuova esperienza dopo sette stagioni in maglia rossonera e continua a guardare con interesse ai principali campionati europei. Prima di qualsiasi decisione definitiva, però, serviranno offerte concrete. Ci può guadagnare Leao, ci può guadagnare il Milan che potrebbe reinvestire i soldi della sua cessione. Ecco perché il Mondiale assume un'importanza decisiva: per Leao non è soltanto una competizione internazionale, ma un passaggio chiave per il prossimo capitolo della sua carriera. E anche per il Milan, che dopo tanti "vorrei ma non posso" potrebbe decidere di voltare pagina e chiudere un capitolo altalenante della propria storia.