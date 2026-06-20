Milan, Kirovski e Gardiner soluzioni temporanee: continua la ricerca del DS

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Continuando nella ricerca di un nuovo direttore sportivo, il Milan avrebbe deciso momentaneamente di affidarsi a figure che già conoscono l'ambiente.

Il Milan è fermo da venticinque giorni in uno stallo dirigenziale che rischia di pesare sulla programmazione della prossima stagione. In attesa di scegliere chi saranno il direttore sportivo e quello tecnico, il club starebbe valutando una soluzione temporanea per garantire operatività immediata sul mercato al nuovo allenatore Ruben Amorim. L'idea è quella di affidarsi a figure già presenti all'interno della società, capaci di iniziare a muoversi sulle prime operazioni e di dare seguito alle richieste del tecnico portoghese.

KIROVSKI E GARDINER PER GESTIRE LA FASE TRANSITORIA

I nomi individuati dal Milan per sopperire a questa situazione sono quelli di Jovan Kirovski e Bobby Gardiner. Il primo è già dirigente di Milan Futuro, mentre il secondo lavora nell'area data del club rossonero ed è considerato in odore di avanzamento gerarchico. Entrambi conoscono - già - l'ambiente e potrebbero occuparsi della gestione operativa del mercato in questa fase di transizione, seguendo le indicazioni di Ruben Amorim che di conseguenza potrebbe acquisire sempre più il ruolo di manager all'inglese. C'è però una situazione da affrontare: nessuno dei due possiede il patentito di direttore sportivo, motivo per il quale sarebbe Massimo Calvelli a firmare materialmente i contratti dei calciatori, come già successo sia con l'operazione Aurelien Guarnier che quella del contro-riscatto di Francesco Camarda.

OZEK RESTA IN CORSA, SPUNTA ANCHE L'IDEA ITALIANA

Questa soluzione temporanea non cancellerebbe comunque la ricerca di un direttore sportivo. Il Milan continua a monitorare il profilo di Devin Ozek, 31 anni, ex Bayer Leverkusen e Fenerbahce. Nelle ultime ore, però, sarebbe emerse anche un'altra candidatura, quella che risponde al nome di Domenico Teti, ex Wolves. Resta sullo sfondo anche l'idea di provare un nuovo tentativo per Markus Krösche e Timmo Hardung, ma l'Eintracht non sembra aprire alla partenza dei due dirigenti.