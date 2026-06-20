Bucciantini stronca Ibra: "Quelli che si fanno rincorrere sono quelli che fanno grandi cose, quelli che dichiarano sempre dove sono manifestano solo una grande vanità"

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Il giornalista Marco Bucciantini si dice deluso dall'Ibrahimovic dirigente: nulla a che vedere con il fenomenale Ibrahimovic calciatore

È anche difficile quantificare a parole l'enorme malcontento di tutto il mondo rossonero nei confronti di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Il manager statunitense non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, che continuano a contestarlo ovunque, mentre lo svedese è riuscito ad oscurare tutto quanto fatto di incredibile con la maglia del Milan da calciatore. Ibra, sempre più influente delle scelte del nuovo corso rossonero, al momento è negli Stati Uniti per commentare il Mondiale da opinionista di Fox Sports. Marco Bucciantini, in diretto a Sky durante Calciomercato - L'Originale, dice la sua sull'Ibra dirigente.

“Oltretutto questa presenza così evidente in un momento di grande assenza della società Milan può essere quasi provocatoria. Quelli che si fanno rincorrere sono quelli che fanno grandi cose, quelli che dichiarano sempre dove sono manifestano solo una grande vanità. Sto parlando del dirigente, il calciatore lo ricordo sempre come un fenomeno. Ma il dirigente per ora mi ha mostrato solo un grande frasario, non fatti”