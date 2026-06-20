M.Orlando su Milan e Lazio: "Ma perchè Cardinale e Lotito non vendono?"

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L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato il momento di grande confusione che c'è al Milan dove manca ancora tutta la dirigenza

In merito al momento di Milan e Lazio, Massimo Orlando, ex giocatore, ha rilasciato queste parole alla radio di Tuttomercatoweb.com:

Milan, vede uno spiraglio di fiducia?

"Hanno saputo dimostrare di non saper fare calcio. Stanno portando la società a livelli di bassezza incredibili. Perché non la vendi? E lo dico a Cardinale e anche a Lotito per la Lazio. Quando non si va, si deve avere il coraggio di cambiare. Dove si va con questi dirigenti?".

Gattuso potrebbe rinunciare alla panchina della Lazio?

"E' andato in condizioni difficili, è uno caratteriale, che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente. Sennò lascerei".