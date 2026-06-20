Milan, la protesta contro Cardinale e Ibrahimovic raggiunge anche Londra

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Continua la protesta dei tifosi rossoneri nei confronti di Ibra e Cardinale: anche Londra tappezzata di adesivi

La protesta dei tifosi rossoneri nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale continua costante e raggiunge anche Londra: nella capitale dell'Inghilterra sono spuntati degli adesivi, piazzati in luoghi iconici della city, contro il Senior Advisor di RedBird e il suo fondatore. Il messaggio è uno e sempre molto chiaro.

Salvate il Milan, mentre Cardinale e Ibra sono raffigurati con il naso rosso da pagliaccio. In Italia sono diverse le città tappezzate di adesivi e scritte, ora i tifosi rossoneri iniziano a muoversi anche all'estero in modo che tutto il mondo sappia della contestazione in atto contro il manager italoamericano.