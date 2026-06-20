Montemurro all’attacco: “Ibrahimovic sta distruggendo la sacralità del Milan e glie lo stanno lasciando fare”
A Sportitalia, Andrea Montemurro ha attaccato fortemente Zlatan Ibrahimovic, la sua posizione nel Milan e il suo operato. Queste le sue parole.
"Sono talmente sconvolto da quello che ho sentito del Milan che in quanto a sacralità si sta uccidendo la sacralità del nome Milan. Ibrahimovic sta uccidendo, e glie lo stanno lasciando fare, la sacralità di tutto quello che costruito il Milan nella sua storia, e non capisco come i tifosi non si siano ancora ribellati in maniera esplicita. È diventato il padrone del Milan e non so quando ha preso la laurea, quando ha preso la seconda laurea, quando si è laureato in management sportivo, perché sta li, perchè decide, si è messo contro il tecnico, è diventato praticamente il capo dei capi all'interno del Milan e adesso arriviamo addirittura a questo, siamo all'assurdo".
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