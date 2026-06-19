Milan, nuovi contatti (vani) con Krosche e Hardung. Ecco le soluzioni alternative

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Il Milan anche ieri ha fatto un tentativo per la coppia Krosche-Hardung, invano. Ecco quali sono le alternative a Casa Milan

Mancano dieci giorni all'inizio del calciomercato è il Milan continua a non avere dirigenti che si occupano dell'area sportiva. Prima il 'no' di Ralf Rangnick e poi il muro dell'Eintracht Francoforte per la coppia Krosche-Hardung portano il club rossonero a brancolare nel buio, nonostante un allenatore già scelto. Nuovo tentativo vano per la coppia tedesca nella giornata di ieri e intanto a Casa Milan ci si organizza con alcune soluzioni alternative e temporanee.

MILAN, NUOVI CONTATTI PER KROSCHE E HARDUNG

Non si vuole dare per vinto Gerry Cardinale che, nella giornata di ieri, ha provato a riaprire la questione Krosche-Hardung con nuovi contatti. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport che sottolinea la speranza del proprietario rossonero che l'Eintracht Francoforte ammorbidisca le sue posizioni, convinto eventualmente dal pagamento di un indennizzo. Questo però non sembra nei piani del club tedesco che è rimasto molto irritato per le tempistiche di tutta l'operazione. La posizione rimane quella del muro e il Milan in qualche modo deve correre ai ripari, perché manca sempre meno all'inizio della stagione e va costruita una squadra per Ruben Amorim.

MILAN, OZEK O LA SOLUZIONE INTERNA

Dunque, quali sono le alternative a Krosche e Hardung? Secondo la rosea Cardinale ha sentito diversi nomi ma la coppia tedesca erano i suoi preferito, dietro nessuno spicca. Solo Devin Ozek viene segnalato come profilo di interesse: il 31enne è stato riproposto nei giorni scorsi da un agente italiano e ha altri club sulle sue tracce. Al momento si rischia di avviare la stagione con la soluzione interna che potrebbe essere temporanea. Le deleghe di CEO sono state assunte dal consigliere Massimo Calvelli, che ha potere di firma fino a 10 milioni anche sulle operazioni di mercato; al lavoro sull'area sportiva ci sono Jovan Kirovski, che potrebbe essere promosso, il caposcout Donato Lomonte che potrebbe essere promosso a direttore sportivo pro forma, e Bobby Gardiner a cui dovrebbe essere affidata tutta l'area scouting. Secondo la Gazzetta Ruben Amorim ha dato alcune indicazioni generali e questa squadra sarebbe al lavoro per muovere i primi passi in questo senso...