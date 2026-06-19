Clamoroso attacco del NY Times a Ibrahimovic: "Non conosce nulla di specifico su molte squadre o sui loro giocatori"

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Secondo il quotidiano americano Ibrahimovic non starebbe riuscendo a incidere come previsto neanche da opinionista televisivo.

A lanciare un'altra pesantissima critica verso Zlatan Ibrahimovic, oltre a tutte quelle che gli piovono addosso in Italia per l'assurda e disastrosa gestione del Milan assieme al proprietario - e suo capo in RedBird - Gerry Cardinale, è il New York Times, autorevolissimo giornale statunitense, che ha analizzato la squadra di commentatori schierata da Fox Sports per il Mondiale nordamericano, esprimendo perplessità sul contributo del Senior Advisor di RedBird. "Meno Zlatan e il programma sarebbe migliore. Finora, il problema per lui è che sembra non conoscere nulla di specifico su molte delle squadre o sui loro giocatori. Quando Fox ha dato risalto alla storia dell'americano diventato allenatore del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare".

L'ATTACCO DAGLI USA A IBRAHIMOVIC

Secondo il quotidiano americano, però, Ibrahimovic non starebbe riuscendo a incidere come previsto. Il problema non sarebbe il carisma, da sempre uno dei suoi marchi di fabbrica, ma la capacità di approfondire temi tecnici e tattici. Il Times sottolinea come Ibrahimovic tenda spesso a fare leva sulla propria personalità, senza entrare nel dettaglio delle squadre e dei protagonisti del torneo. Diverso invece il parere per l'operato di Thierry Henry: "Analisi sempre eleganti e illuminanti". Non un grande biglietto da visita, anche da opinionista. Da dirigente - o presunto tale - parlano i fatti umilianti delle ultime settimane al Milan.