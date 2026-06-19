Bucchioni sul caos Milan: "Il modo di ragionare di un fondo è questo purtroppo"

vedi letture

Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Loro festeggiano per il pareggio dei conti, l'aspetto sportivo non conta"

Il Milan ha scelto di affidare il proprio futuro a una nuova filosofia calcistica. La dirigenza ritiene che Ruben Amorim sia l'allenatore giusto per dare forma a un progetto moderno e per avviare un ciclo capace di riportare il club ai vertici del calcio europeo.

Dopo una stagione difficile e ricca di ostacoli, la società ha deciso di cambiare direzione e di puntare su una figura giovane ma già affermata a livello internazionale. Amorim arriva dopo la sua avventura al Manchester United, esperienza che gli ha consentito di confrontarsi con una delle realtà più importanti del panorama calcistico mondiale.

Sarà fondamentale garantire continuità e serenità all'ambiente per favorire la crescita della squadra. Pressing aggressivo, ritmo elevato e ricerca costante della fase offensiva saranno i pilastri del nuovo progetto. Il lavoro quotidiano rappresenterà la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. Amorim avrà il compito di restituire entusiasmo, fiducia e ambizione al mondo rossonero. Resta però caos, dopo i rifiuti lato Eintracht con le poltrone dirigenziali ancora vuote.

Intanto Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Loro festeggiano per il pareggio dei conti, l'aspetto sportivo non conta. Il modo di ragionare di un fondo è questo purtroppo. Un fondo deve tenere alto il brand, se non vuoi rimetterci. In questo momento chi ti da certe cifre per il Milan?".