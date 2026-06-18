Biasin: "Amorim ottimo ma il pasticcio Milan rischia di travolgere anche lui"

Biasin: "Amorim ottimo ma il pasticcio Milan rischia di travolgere anche lui"MilanNews.it
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Ieri alle 23:30News
di Francesco Finulli
Fabrizio Biasin avverte Amorim dicendo che tutto il pasticcio che sta combinando il Milan rischia di travolgerlo

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan ma il suo primo giorno da tecnico in via ufficiosa non è stato un granchè: nella giornata di mercoledì infatti sono saltati gli accordi con i dirigenti Krosche e Hardung, quelli che avrebbero dato anche il loro via libera per l'allenatore sulla panchina rossonera. Per commentare tutta la situazione attorno al Milan, con la quale Ruben Amorim dovrà imparare a relazionarsi, ha parlato anche Fabrizio Biasin, giornalista, in diretta su Cronache di Spogliatoio.

BIASIN, IL PASTICCIO MILAN RISCHIA DI TRAVOLGERE AMORIM

Fabrizio Biasin paragona l'operato del Milan a quello della Juventus: "Io sono dell'idea che Amorim sia un ottimo allenatore ma il pasticcio rischia di travolgere anche lui. Guardate cosa ha fatto la Juventus, altro club con problemi nell'ultimo anno: quando ha deciso di andare su Carnevali non l'ha detto ai quattro venti e nessuno sapeva che il club aveva scelto Carnevali. Quando è stato annunciato l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali è perché quest'ultimo aveva già parlato con la famiglia Squinzi e aveva chiesto di essere liberato: ottenuto questo, la Juventus ha annunciato la sua decisione. In una maniera molto logica e semplice, è quello che bisogna fare. Annunciare e far sapere quelli che sono i tuoi desideri nel momento in cui hai certezza che quella cosa verrà fatta".