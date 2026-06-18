F. Terracciano: "Con Fonseca i sei mesi più formativi della mia carriera. La posizione di Morata e Abraham portava un dubbio agli avversari"
Filippo Terracciano, intervenuto a "Tutti Teorici", ha raccontato della sua esperienza al Milan con Paulo Fonseca. Le sue dichiarazioni.
TERRACCIANO RACCONTA FONSECA
Come si è trovato con Fonseca? “Con lui ho fatto la mia prima esperienza di gioco posizionale, allenando quelle cose che avevo studiato solo in video. Sono i sei mesi più formativi della mia carriera. Giocavamo col 4-2-2-2 e la posizione di Morata e Abraham portava un dubbio nel centrocampista, perché l’attaccante veniva a fare la mezzala e ti dava superiorità. A meno che tu non giochi con Gasperini che arrivano a uomo, crei dubbio nei centrali che devono fare scelte forti, o rompono la linea e attacchi alle spalle o non lo fanno e ti danno spazio per avanzare. Terzini stretti per trovare il mediano, tutto per trovare la palla aperta e sfruttare Leao e Pulisic. Giocai qualche partita come terzino e qualcuna nella mediana".
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