Di Marzio: "DS Milan, Ozek tra i primi posti in lista. Non da escludere una promozione di Kirovski"

Di Marzio: "DS Milan, Ozek tra i primi posti in lista. Non da escludere una promozione di Kirovski"MilanNews.it
Oggi alle 00:08News
di Manuel Del Vecchio
Gianluca Di Marzio parla dei possibili scenari dirigenziali del Milan: Devin Ozek o una possibile promozione per Kirovski

Siamo ormai al 19 giugno ed il Milan non ha ancora una squadra dirigenziale sportiva definita. Dopo il rifiuto dell'Eintracht per Krosche i rossoneri valutano soluzioni alternative: questa la ricostuzione di Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport.

"Il Milan non ha ancora un DS, al netto di un possibile nuovo tentativo per Krosche. C’è Devin Ozek nei primi posti della lista. L’altra scelta è una promozione di Kirovski, l’uomo di Ibra che oggi sta completando le trattative del Milan Futuro. Non è da escludere che possa essere lui, magari affiancato da altre soluzioni interne".