Primo Piano L’assurda estate del Milan: al 18 giugno ancora senza dirigenza sportiva

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Al 18 giugno il Milan non ha ancora completato l'organigramma. Il ritardo è pesante. La gestione del club da parte di Cardinale continua a creare grossa preoccupazione.

Mentre le altre squadre cominciano a trattare concretamente i giocatori, incontrano procuratori e programmano acquisti e cessioni sul mercato, il Milan non ha nemmeno la dirigenza sportiva. Al 18 giugno manca ancora un direttore tecnico (Head of Football, come va di moda oggi) e un direttore sportivo. La cosa è molto grave, perché questo ritardo accumulato lo si pagherà strada facendo a caro prezzo. I tifosi sono molto preoccupati perché invece di colmare il gap con le altre formazioni di serie A, ad oggi il distacco si sta allungando. Sembra assurdo che un club dal valore globale come il Milan venga amministrato e gestito in questo modo.

MILAN ANCORA SENZA DS E DT

Si dice che il proprietario Gerry Cardinale sia sceso in campo per prendere in mano la situazione e decidere in prima persona, ma tutto ciò non è per nulla rassicurante. All’opposto, crea enorme allarmismo. Il Milan nelle mani di un businessman americano che non conosce storia e valori del club. Che anzi sta facendo di tutto per tagliare i ponti con il passato e con figure storiche del Milan. Cosa potrebbe andare storto?

MILAN SENZA DIRIGENZA: GRANDE RITARDO

Preoccupa dunque, che dopo l’ennesima trattativa naufragata (quella per Krosche), che tra l’altro ha recato un doppio danno al Milan di programmazione e d’immagine, il club non abbia ancora dei riferimenti come dirigenti sportivi. Il mercato della prima squadra è in totale standby, bisogna cominciare a trattare gli acquisti, le cessioni, i rinnovi, e tanti altri aspetti. Un ritardo oggettivo che sta rendendo questa estate 2026 davvero surreale, peggiore delle ultime tre. Infatti da quando Gerry Cardinale ha acquisito il club, ovvero dopo la vittoria dello scudetto nel 2022, ci sono stati solamente problematiche e brutte figure sotto tutti i punti di vista. La fiducia della piazza è ai minimi storici, serviranno fatti concreti per rialzare il morale a tutti, non più gli slogan che vanno avanti ormai da quattro anni.