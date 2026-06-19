Stanotte alle 3 gioca il Messico del Bebote. Arriva finalmente l'esordio per l'attaccante?

Stanotte alle 3 gioca il Messico del Bebote. Arriva finalmente l'esordio per l'attaccante?MilanNews.it
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Oggi alle 00:20News
di Manuel Del Vecchio
Stanotte tocca di nuovo al Messico: il Bebote Santi Gimenez farà finalmente il suo esordio ai Mondiali? La risposta alle 3 di notte

Questa notte, alle 3 italiane, il Messico scende in campo contro la Corea del Sud, in un match valido per la seconda giornata del girone A dei Mondiali. Sarà finalmente l'occasione per vedere in campo Santi Gimenez? Il centravanti del Milan è rimasto in panchina nel match inaugurale, vinto dal Messico, contro il Sudafrica e ha rimandato l'esordio nel Campionato del Mondo. Chissà che nel match di questa notte possa essere l'occasione buona.