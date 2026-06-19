Stanotte alle 3 gioca il Messico del Bebote. Arriva finalmente l'esordio per l'attaccante?
MilanNews.it
Stanotte tocca di nuovo al Messico: il Bebote Santi Gimenez farà finalmente il suo esordio ai Mondiali? La risposta alle 3 di notte
Questa notte, alle 3 italiane, il Messico scende in campo contro la Corea del Sud, in un match valido per la seconda giornata del girone A dei Mondiali. Sarà finalmente l'occasione per vedere in campo Santi Gimenez? Il centravanti del Milan è rimasto in panchina nel match inaugurale, vinto dal Messico, contro il Sudafrica e ha rimandato l'esordio nel Campionato del Mondo. Chissà che nel match di questa notte possa essere l'occasione buona.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
F. Terracciano: "Con Fonseca i sei mesi più formativi della mia carriera. La posizione di Morata e Abraham portava un dubbio agli avversari"
Il club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto? di Luca Serafini
Le più lette
1 Il club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
2 Di Marzio: "DS Milan, Ozek tra i primi posti in lista. Non da escludere una promozione di Kirovski"
18/06 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
Primo Piano
Primo PianoMilan, continua la ricerca di DS ed Head of Football: ipotesi promozione per Kirovski e Gardiner
Carlo PellegattiFinalmente adesso si capirà!! Amorim e Krösche. Cardinale, investimenti, tifosi e… Mbappé.
Pietro MazzaraPrimo PianoGerry, ma quanto costa sta rivoluzione dirigenziale al Milan? Amorim firma oggi
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com