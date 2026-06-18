Follia Milan: Amorim scelto con il via libera... di un dirigente di un altro club

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Il Milan ha preso Amorim come nuovo allenatore, una scelta avallata anche da Krosche. Peccato che il tedesco non arriverà in rossonero

Si dice che al peggio non c'è mai fine. E lo sanno bene i tifosi del Milan che stanno vivendo un periodo davvero folle visto che le figuracce del club rossonero si susseguono. L'ultima è arrivata ieri con il caso Markus Krosche, il quale era stato scelto da Gerry Cardinale come nuovo responsabile dell'area tecnica milanista. Sembrava tutto fatto e invece ecco la doccia fredda, anzi gelata: l'Eintracht Francoforte, infastidito del modus operandi del Diavolo e dalle tempistiche, ha infatti bloccato la partenza del manager tedesco e con lui anche quella di Timmo Hardung, che era destinato a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

AMORIN SCELTA AVALLATA DA KROSCHE. MA IL TEDESCO NON ARRIVERA' AL MILAN

Nelle ore precedenti alla decisione dell'Eintracht, il club di via Aldo Rossi aveva annunciato l'arrivo in panchina di Ruben Amorim, facendo anche passare il messaggio che la scelta era stata avallata anche dallo stesso Krosche. Pecccato però che il tedesco sia un dirigente di un'altra squadra e che non arriverà in rossonero. Il Milan lo ha fatto perchè era convinto che il tedesco sarebbe arrivato e avrebbe preso in mano l'area tecnica del Diavolo, ma non ha fatto i conti con la società di Francoforte che si è messa di traverso e ha bloccato tutto. Un errore di valutazione davvero grave che a questi livelli è davvero inaccettabile.

MILAN, RIPARTE IL CASTING. E INTANTO IL TEMPO PASSA...

Con il mancato arrivo di Krosche e Hardung, il Milan continua ad essere così senza dirigenza, uno scenario davvero imbarazzante visto che siamo al 18 giugno e a meno di un mese dal raduno di Milanello. E così deve ripartire il casting per trovare il nuovo direttore tecnico e il nuovo direttore sportivo tra profili già sondati e di fatto scartati. Il tempo intanto passa e via Aldo Rossi è ancora un cantiere apertissimo senza certezze per il futuro. Se questi sono i presupposti per la nuova stagione, purtroppo i tifosi devono essere molto preoccupati perchè, nonostante i proclami della proprietà, c'è veramente poco per cui essere ottimisti.