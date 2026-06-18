Nuovo ds Milan, Moretto: "Non mi risultano Boto e Pinto, mi hanno fatto il nome di Antero. Ibra stima molto Kirovski"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul Milan che è ancora senza direttore tecnico e direttore sportivo

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del Milan che, dopo che è saltato l'arrivo di Markus Krosche come head of football, ha ripreso la ricerca del nuovo dt e del nuovo ds: "Il Milan aveva scelto il suo nuovo head of football che aveva anche dato l'ok per l'arrivo di Amorim, ovvero Krosche. Sul fronte del tedesco è tutto fermo, anche se mi dicono che il Milan stia continuando a corteggiare Krosce, vedremo se ci saranno aggiornamenti più concreti. Per il ruolo di ds stanno uscendo un gran numero di nomi, tra profili che si offrono e altri che non sono nemmeno reali.

Quello che vi posso dire è che ad oggi il nome di José Boto del Flamengo non mi risulta. E' vero che Tiago Pinto è molto vicino ad Amorim, ma anche in questo caso non c'è nulla. Mi è stato fatto poi anche il nome di Antero, che lavora attualmente in Qatar. C'è una serie di nomi, siamo al 18 giugno e il Milan deve ancora ristrutturarsi e trovare dei dirigenti da cui ripartire. Sicuramente Ibrahimovic stima molto Kirovski. All'nterno del Milan c'è poi grande stima anche per Gardiner che l'head of big data".