Il futuro di Gimenez non influisce sul nuovo 9 del Milan: anche in caso di permanenza, non sarebbe lui il titolare

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attacco del Milan tra cessioni e acquisti.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attacco del Milan tra cessioni e acquisti: "Scorrono le stagioni, cambiano le proprietà, passano gli allenatori e pure i dirigenti, e ogni estate il Milan si ritrova al punto di partenza in un eterno e stucchevole gioco dell'oca: su quale centravanti puntare? Se pensiamo che gli ultimi due ad aver lasciato segni tangibili erano giocatori decisamente più vicini ai 40 anni che ai 30 - Ibra e Giroud -, si capisce bene come quella casella sia ormai diventata un incubo per il Diavolo"

ATTACCO MILAN: COSA CAMBIA CON AMORIM?

"Ora, nuovo giro e nuova corsa con l'arrivo di Amorim. Il futuro di Gimenez - ha spiegato Pasotto - non influisce: anche in caso di permanenza, non sarebbe lui il titolare. Arriverà un attaccante nuovo e il tecnico portoghese sta iniziando a comporre la lista delle esigenze e magari anche quella dei desideri, dal momento che per il suo tipo di gioco ha bisogno di giocatori estremamente funzionali alle sue idee (uno dei motivi per cui è andata male a Manchester è stato proprio questo: una rosa non adatta alla sua filosofia). Così ecco spuntare il nome di Gonçalo Ramos".