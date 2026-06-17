Krösche-Milan, Romano svela: "Forte presa di posizione dell'Eintracht che ha bloccato l'arrivo del dirigente a Milano"

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Il retroscena di Fabrizio Romano direttamente dal proprio canale Youtube. Queste le considerazioni del giornalista in merito al caso Krosche.

Fabrizio Romano, storico giornalista ed esperto di trattative ha commentato così sul proprio canale Youtube il momento delicato del Milan dopo la mancata fumata bianca con il direttore sportivo tedesco Markus Krösche. Queste le considerazioni di Romano:

"E' importante spiegare cosa sia davvero successo tra Markus Krösche e il Milan, sono successe un po' di cose. Il tedesco aveva una base di accordo con il club rossonero, era il prescelto e aveva approvato anche il nome di Amorim. Con l'emergere della notizia, l'Eintracht Francoforte ha preso una decisione molto dura chiedendo un indennizzo altissimo, chiudendo le porte alla partenza di Krösche al Milan. Dire che il dirigente tedesco abbia rifiutato il Milan è un qualcosa che non esiste, che a me non risulta".