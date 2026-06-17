Primo Piano Dopo Rangnick, un'altra brutta figura per il Milan: salta anche Markus Krosche

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Anche Markus Krosche salta per il Milan dopo Ralf Rangnick: il Milan si trova punto a capo e senza figure di comando nell'area sportiva

Clamoroso quanto raccontato dalla Germania in questi minuti e confermato anche da fonti italiane a ruota: Markus Krosche ha detto no alla proposta del Milan, condizionato anche dalla pressione del suo club, l'Eintracht Francoforte. Adesso il club rossonero, che stando a quanto filtrava dal club stesso aveva già coinvolto Krosche in alcune decisioni come quella dell'allenatore, deve mettersi alla ricerca per la terza volta, dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, di un nuovo direttore dell'area tecnica.

SALTA KROSCHE AL MILAN

Tutto è successo nel giro di pochi minuti, poco prima delle ore 14: i colleghi di Sky Sport DE, con il giornalista Florian Plettenberg, hanno riportato che Markus Krosche aveva rifiutato la maxi proposta rossonera. Poco dopo, a ruota, sono usciti anche la Bild e il Kicker dalla Germania. L'offerta era molto importante non solo dal punto di vista contrattuale, economico e di durata, ma anche perchè avrebbe fatto di Krosche il responsabile dell'intera area tecnica del Milan, anche detto Head of Football alla maniera del proprietario Gerry Cardinale. Stando alle indiscrezioni, non succederà nulla di tutto questo. Anche Fabrizio Romano e il collega della Gazzetta dello Sport Marco Guidi sono intervenuti in merito, correggendo il tiro e sottolineando come il problema di fondo sia stato il muro dell'Eintracht Francoforte che ha richiesto un indennizzo elevato e non aveva intenzione di privarsi del suo uomo di punta a progettazione della stagione già iniziata. Di fatto il club ha costretto Krosche a rifiutare e far saltare l'operazione. Apprende la redazione di MilanNews.it che dall'Eintracht è arrivato un forte fastidio per le tempistiche e i comportamenti del club rossonero: un modus operandi che ha di fatto saltare tutta l'operazione. Da Francoforte sono sicuri: l'operazione è saltata: non liberano Krosche per nessuna cifra. Il dirigente è bloccato e non verrà al Milan.

CARDINALE: E ORA?

Dopo il rifiuto di Ralf Rangnick, altro tira e molla infinito, Gerry Cardinale incassa un altro "no", non meno imbarazzante nonostante ci sia stato un chiaro intervento del club di origine del dirigente che non vuole nemmeno trattare una buonuscita. Dal club rossonero era addirittura emerso che Krosche avesse già dato il suo ok sulla scelta di Ruben Amorim come allenatore. Il Milan si ritrova a meno di due settimane dall'inizio del calciomercato (il prossimo 29 giugno), senza squadra dirigenziale e area sportiva. Solamente con un allenatore che, sempre a oggi, è più solo che mai. Ora serve partire con un altro casting, individuare un altro nome e sperare che questa volta accetti e non sia vincolato da altre società. Ora va fatto, perché non c'è più tempo e il Milan è in ritardo di anni luce.

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