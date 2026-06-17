Moretto: "Il Milan dava per garantito l’arrivo di Krosche. L'Eintracht crede che il Milan abbia mancato loro di rispetto"

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Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso su X, in risposta ad un utente, per commentare la questione Markus Krosche.

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso su X, in risposta ad un utente, per commentare la questione Markus Krosche, dirigente conteso tra Eintracht Francoforte e Milan: "La situazione è che il Milan dava per garantito l’arrivo di Markus Krösche. Mi sono esposto per quello. Che se ne dica, si può smentire quanto si vuole, ma Markus Krösche aveva un accordo verbale chiuso con Cardinale e l’allenatore è stato scelto su avvallo del dirigente tedesco. Il problema è che per le modalità e le tempistiche della vicenda, l’Eintracht non ne vuole sapere, nemmeno sotto compensazione.

Da quando è uscita la notizia in avanti la cosa è andata ‘spegnendosi’. Non vogliono proprio trattare ora. Credono che il Milan gli abbia mancato di rispetto per timing e modalità e a questo punto della programmazione della stagione non vogliono assolutamente privarsi di lui".