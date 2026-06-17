Fabrizio Romano specifica: "Il Francoforte blocca Krosche per il Milan: non vuole che se ne vada"

vedi letture

Fabrizio Romano ha pubblicato un aggiornamento sul suo profilo X sulla questione Markus Krosche, dirigente conteso tra Eintracht Francoforte e Milan

La notizia precedente, pubblicata qualche minuto fa, è, a conti fatti, già vecchia. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha, infatti, appena pubblicato un aggiornamento sul suo profilo X sulla questione Markus Krosche, dirigente conteso tra Eintracht Francoforte e Milan: "L'Eintracht Francoforte intende bloccare il trasferimento di Markus Krösche al Milan, dove ricoprirebbe il ruolo di nuovo direttore sportivo. Il club tedesco non vuole che il suo dirigente se ne vada".