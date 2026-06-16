Pellegatti: "Il primo acquisto portato da Krosche al Milan potrebbe essere un talento da 45 milioni"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul primo calciatore che potrebbe portare al Milan Marcus Krosche: "Il primo acquisto portato da Krösche potrebbe essere Can Uzun, trequartista classe 2005 dal fiuto del gol e dalle grandi qualità. Viene valutato 45 milioni di euro, ma mi dicevano che potrebbe arrivare anche a una cifra inferiore. Uzun potrebbe essere il primo colpo: è tra i talenti più importanti del calcio tedesco. In un eventuale 3-4-2-1 potrebbe essere il giocatore da schierare dietro la punta".

MILAN E NAPOLI SU CAN UZUN

Dalla Germania, in particolare dal quotidiano Bild, oggi viene riportata la notizia secondo cui il Milan e il Napoli sarebbero interessati al talento offensivo classe 2005 Can Uzun, dell'Eintracht Francoforte. Non sono ancora pervenute al club tedesco offerte ufficiali ma ci sono parecchi interessamenti: Milan e Napoli dall'Italia, ma anche diversi club di Premier League e anche il Galatasaray che vorrebbe portarlo a giocare nel paese che rappresenterà al Mondiale, la Turchia. Secondo l'indiscrezione, Can Uzun ha una valutazione di 40 e 45 milioni.

CAN UZUN, NUOVO GIOIELLO D'EUROPA

Can Uzun, classe 2005, quindi solo 21 anni, sta letteralmente stregando gli occhi di moltissimi top club europei. Trequartista naturale, ha dimostrato anche di saper giocare all'occorrenza punta centrale e ala sinistra. Piede destro, alto 1,86 m, è in rosa dal 2024 ed ha un contratto in scadenza a giugno 2029. 22 partite giocate finora, 8 gol segnati e 5 assist, per un totale di 1 gol/assist ogni 146 minuti. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è di 40/45 milioni, ma la cifra potrebbe lievitare se dovesse scatenarsi un'asta in estate per il talento tedesco.