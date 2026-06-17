Ramos può essere il bomber del Milan di Amorim: le formule possibili

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Il Milan ha la necessità di una punta: Goncalo Ramos del PSG può essere il nome giusto per il nuovo allenatore Ruben Amorim

Se c'è una cosa certa da settimane, per non dire da mesi, è che quest'estate il Milan deve andare a comprare un centravanti che segni tanti gol. Non si può più tergiversare come fatto gli scorsi anni, non si può più farsi cogliere impreparati. Bisogna mettere nelle mani di Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero, ciò che non si è stati in grado di mettere tra le mani di Massimiliano Allegri, Sergio Conceiçao e ancora prima Paulo Fonseca. Quest'estate il Milan deve prendere un bomber: Goncalo Ramos è il nome più intrigante.

RAMOS, IL BOMBER DEL MILAN DI AMORIM

Ancora bisogna aspettare i dirigenti sportivi, ma il tecnico Ruben Amorim nei colloqui avuti con la proprietà ha già fatto capire di aver bisogno di un centravanti forte. Per questo un nome valido potrebbe essere Goncalo Ramos. Ancora 25enne, il centravanti portoghese del PSG è contento a Parigi come ambiente ma vuole giocare di più: quest'anno pochissime volte da titolare e nonostante un minutaggio ridotto è riuscito a segnare 12 gol. Al momento il calciatore ha un valore di 40 milioni, non poco considerando che il Milan non gioca la Champions. Per questo l'obiettivo potrebbe essere spostare l'acquisto definitivo al 2027 con una formula come il prestito con diritto o con obbligo condizionato, in modo da ammortizzare in costi.