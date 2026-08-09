Calciomercato Torna di moda il nome di Gonçalo Inacio: la richiesta rimane alta

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Il nome di Gonçalo Inacio torna in corsa per rinforzare il Milan: ha le caratteristiche giuste per Amorim che lo conosce bene

La difesa del Milan ha incassato ben sei gol in tre partite tra Celtic, Inter e Chelsea: non proprio il miglior biglietto da visita per la formazione di Ruben Amorim. Va detto che il rinforzo principale del reparto, Mario Gila, non è sceso in campo nè contro l'Inter, nè contro il Chelsea, giocando una ventina di minuti a Glasgow prima di infortunarsi. Difficile dire cosa sarebbe cambiato ma senza dubbio lo spagnolo ha delle caratteristiche più idonee a quello che chiede Amorim. Non così molti degli altri suoi compagni: non a caso non sono da escludere altri avvicendamenti.

IL MILAN TORNA SU GONCALO INACIO

Il nome di Gonçalo Inacio torna prepotentemente nelle cronache di mercato del Milan. Il Corriere dello Sport lo indica come il profilo ideale per il calcio di Amorim che lo ha plasmato come braccetto nella sua difesa con lo Sporting Club di Lisbona. È chiaro che però serve prima fare spazio in rosa, con la cessione di Tomori che è il principale indiziato a salutare, e poi bisognerà anche sedersi al tavolo con il club portoghese. I Leoes infatti hanno una richiesta molto alta: almeno 40 milioni di euro.