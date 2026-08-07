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UFFICIALE: Milan, risolto il contratto di Ismael Bennacer

UFFICIALE: Milan, risolto il contratto di Ismael BennacerMilanNews.it
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Ieri alle 19:17Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer

Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.