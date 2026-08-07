Calciomercato
UFFICIALE: Milan, risolto il contratto di Ismael Bennacer
MilanNews.it
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer.
Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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