Proposto Raphael Guerreiro al Milan: occasione a zero per la fascia

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Proposto al Milan l'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund Raphael Guerreiro, 33enne attualmente svincolato

Il Milan guarda anche al mercato degli svincolati per rinforzare e completare la rosa di Ruben Amorim in vista della prossima stagione. Riportano i colleghi di Tuttosport che nelle utlime ore sarebbe stato proposto al diavolo Raphael Guerreiro, portoghese tuttofare libero dopo l'ultima esperienza al Bayern Monaco.

Il giocatore rappresenterebbe un'opportunità interessante per il ruolo di esterno a tutta fascia richeisto da Ruben Amorim. La sua duttilità potrebbe tornare utile al nuovo sistema rossonero, considerando la capacità di agire sua sulla corsia di sinistra, sia dietro la punta che in una posizione più interna. Il Milan sta valutando il profilo, anche perché l'eventuale operazaione non comporterebbe costi di cartellino.