Il Galatasaray prepara il rilancio per Leao dopo il primo no del Milan

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Il Galatasaray prepara il rilancio per Rafael Leao dopo il primo no del Milan all'offerta delle scorse ore

Il Galatasaray torna forte su Rafael Leao dopo che il Milan ha respinto una prima offerta da 35 milioni di euro complessivi, essendo di 50 la richiesta del club rossonero. I turchi sarebbero pronti a rilanciare fino a circa 45 milioni complessivi di bonus, avvicinandosi così alle richieste del Diavolo ed offrendo al calciatore oltre 13 milioni di euro netti a stagione.

Intanto Leao, oltre a non aprire al trasferimento in Turchia, ha rifiutato di autografare una maglia del Galatasaray all'aeroporto di Giacarta. Il suo futuro resta incerto: il numero 10 sta ritrovando serenità e fiducia con Amorim, ma il club di Istanbul non intende mollare.