Amorim non molla la presa su Gonçalo Inacio: il portoghese resta il preferito per la difesa

Amorim non molla la presa su Gonçalo Inacio: il portoghese resta il preferito per la difesaMilanNews.it
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Oggi alle 14:10Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan continua a monitorare sotto traccia Gonçalo Inacio, il prescelto di Ruben Amorim per rinforzare la difesa rossonera

Il Milan continua a valutare un nuovo difensore da regalare a Ruben Amorim nelle ultime settimane di calciomercato. Il nome preferito dall'allenatore lusitano resta quello di Gonçalo Inacio, centrale portoghese dello Sporting che conosce perfettamente i principi tattici del tecnico avendoci lavorato insieme proprio ai Leoes. 

Amorim spinge per il connazionale, considerato ideale per completare il reparto grazie alla qualità nell'impostazione e alla capacità di giocare in una difesa a tre. Prima di affondare il colpo, che si pronostica essere piuttosto oneroso considerate le richieste dello Sporting, il Milan dovrà necessariamente liberare spazio - e risorse - attraverso cessioni. 