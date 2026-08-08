Niente Leao? Il Fenerbahce vira e va su Romelu Lukaku

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Il Fenerbahce cambia obiettivo "grande" per l'attacco: Leao non si sblocca, turchi su Lukaku

La situazione Leao non si sblocca, sia per le richieste del Milan e sia per la reticenza del giocatore ad accettare la Turchia, e il Fenerbahce sembra cambiare obiettivo: i turchi sono concretamente interessati a Romelu Lukaku del Napoli, che ha già dato una forte apertura.

Il Milan vuole tra i 50 e i 60 milioni per il portoghese, e Rafa, per andare in Turchia, vuole uno stipendio tra i 12 ed i 14 milioni di euro: questi sono i motivi che hanno rallentato qualsiasi discorso di cessione, sia con il Galatasaray e soprattutto con il Fenerbahce, che ora sembra aver cambiato obiettivo per l'attacco.