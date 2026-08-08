Ricci e Fofana possono lasciare il Milan con l'offerta giusta
Il Milan deve sfoltire la sua rosa, parola del tecnico Ruben Amorim che ha ammesso che è arrivato il momento di snellire il roster a sua disposizione, anche per permettere eventuali nuovi ingressi per rinforzare posizioni di bisogno. Il reparto che più di tutti necessità di un alleggerimento è sicuramente quello di centrocampo. Nel loro ultimo video Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato di due mediani che potrebbero salutare Milanello con la proposta giusta: si tratta di Samuele Ricci e Youssouf Fofana.
RICCI E FOFANA POSSONO LASCIARE IL MILAN CON L'OFFERTA GIUSTA
Matteo Moretto ha parlato di due centrocampisti che potrebbero lasciare il Milan quest'estate: "Ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare il Milan con l'offerta giusta, ti facci due nomi: uno è Ricci, c'è l'Atalanta sempre molto attenta su di lui; l'altro è Fofana. Questi due sono profili potenzialmente sul mercato. Inoltre occhio alla difesa, un tassello potrebbe partire".
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