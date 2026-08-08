Ricci e Fofana possono lasciare il Milan con l'offerta giusta

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Sia Samuele Ricci che Youssouf Fofana potrebbero lasciare il Milan quest'estate se arrivasse la proposta giusta

Il Milan deve sfoltire la sua rosa, parola del tecnico Ruben Amorim che ha ammesso che è arrivato il momento di snellire il roster a sua disposizione, anche per permettere eventuali nuovi ingressi per rinforzare posizioni di bisogno. Il reparto che più di tutti necessità di un alleggerimento è sicuramente quello di centrocampo. Nel loro ultimo video Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato di due mediani che potrebbero salutare Milanello con la proposta giusta: si tratta di Samuele Ricci e Youssouf Fofana.

RICCI E FOFANA POSSONO LASCIARE IL MILAN CON L'OFFERTA GIUSTA

Matteo Moretto ha parlato di due centrocampisti che potrebbero lasciare il Milan quest'estate: "Ci sono altri calciatori che potrebbero lasciare il Milan con l'offerta giusta, ti facci due nomi: uno è Ricci, c'è l'Atalanta sempre molto attenta su di lui; l'altro è Fofana. Questi due sono profili potenzialmente sul mercato. Inoltre occhio alla difesa, un tassello potrebbe partire".