Calciomercato Mercato Milan, ieri nuovi contatti con gli agenti di Soulé e Osorio

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Il Milan ieri ha contattato nuovamente gli agenti di Matias Soulé e Dario Osorio, obiettivi per la trequarti rossonera

Al momento il Milan si ritrova in un classico stallo alla rossonera. Con così tanti esuberi da dover piazzare in così poco tempo, anche le possibilità di fare ulteriore mercato in entrata si assottigliano. Non è detto che non si farà nulla, anche perché intervenire è necessario, ma bisogna aspettare che sia alleggerita la rosa da quei giocatori che sono in uscita. Senza le loro partenze, è difficile pensare che il club rossonero intervenga sui tavoli delle trattative. In ogni caso da via Aldo Rossi hanno in mente chi sono i calciatori per cui investire qualcosa.

MILAN, NUOVI CONTATTI CON AGENTI SOULÈ E OSORIO

Tra le posizioni che il Milan vorrebbe migliorare con calciatori adatti allo stile di gioco di Amorim, c'è sicuramente quella del trequartista. Da settimane si fanno diversi nomi, alcuni dei quali come Alajbegovic e Karetsas già ampiamente sfumati. Attualmente sono due i nomi che resistono in tal senso: Matias Soulé della Roma e Dario Osorio del Midtjylland. Secondo il Corriere dello Sport ieri ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e gli agenti di entrambi. Sul cileno, soprattutto, la squadra danese non si muove dalla richiesta di 20 milioni.