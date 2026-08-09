Mercato Milan: per il post Athekame si pensa a El Ouahdi del Genk

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Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il terzino marocchino è infatti tra i profili presi in considerazione dai rossoneri

Il mercato del Milan potrebbe presto assumere una forte evoluzione. Diverse le trattative in uscita come Gimenez-Porto e per ultima Athekame al Lione, ormai fatta. Infatti, il club rossonero per sostituire il terzino svizzero penserebbe a Zakaria El Ouahdi del Genk per la fascia destra.

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il terzino marocchino è infatti tra i profili presi in considerazione dai rossoneri per raccogliere l'eredità di Athekame, ormai destinato a lasciare il club per approdare al Lione in prestito secco. La dirigenza milanista è quindi al lavoro per individuare una nuova soluzione sulla corsia, con il giocatore del Genk che è finito nel radar del club.