Milan, Athekame in prestito secco per un anno al Lione

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Athekame in prestito secco al Lione.

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha chiuso per il prestito secco di Zachary Athekame al Lione. Dopo una sola annata il classe 2004 svizzero passa, anche se momentaneamente, ad un altro club.

Quest'anno lo svizzero ha collezionato 29 presenze con i rossoneri, 27 in Serie A, 1 in Supercoppa Italiana e 1 in Coppa Italia. 2 i gol, contro Pisa e Genoa e 2 gli assist.