L’Eintracht ha informato Krosche che la sua uscita non è negoziabile: non per soldi, ma per tempi. Milan senza dt

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Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X commentando le indiscrezioni pubblicate in Germania sul no di Krosche al Milan.

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X commentando le indiscrezioni pubblicate in Germania sul no di Krosche al Milan: "L’Eintracht ha informato Krosche che la sua uscita non è negoziabile. Non è questione di soldi, ma di tempi: con la stagione alle porte, non si può permettere di perdere il grosso della sua area sportiva. Ora il Milan dovrà continuare a cercare un Ceo of football".