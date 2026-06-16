Di Marzio: "Amorim vorrebbe due suoi pupilli al Milan: Hjulmand e Trincao, entrambi dello Sporting"

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Ruben Amorim vorrebbe due suoi pupilli dello Sporting Lisbona per rinforzare il Milan in vista della prossima stagione.

In apertura della nuova puntata di "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha parlato subito di Milan soffermandosi sui nomi che Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri, potrebbe chiedere al direttore sportivo per rinforzare la sua squadra in vista della prossima stagione:

"Quale sarà il primo senso di Ruben Amorim, che è il nuovo allenatore del Milan? Amorim vorrebbe due suoi pupilli: Hjulmand dello Sporting, ex Lecce, centrocampista che voleva già allo United l’anno scorso. L’altro è un protagonista della Nazionale portoghese: Trincao, anche lui dello Sporting. Quindi la lista che Amorim presenterà al nuovo direttore sportivo, che ancora non è ufficiale, ci saranno sicuramente Hjulmand e Trincao".