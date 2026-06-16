Intesa totale tra Mario GIla e il Napoli: adesso la decisione spetta a Lotito
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Mario Gila, obiettivo anche del Milan nelle scorse settimane, si appresta a cambiare squadra ma a restare comunque in Serie A.
Mario Gila si avvicina sempre di più al Napoli. Il difensore spagnolo, cercato anche dal Milan nelle scorse settimane, potrebbe dunque continuare a vestire il colore azzurro nella prossima stagione, anche se quello della maglia partenopea invece che quella della Lazio.
Stando infatti a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, dopo i contatti delle scorse ore il Napoli ha raggiunto un intesa totale sul contratto con Mario Gila, che ha già dato il suo sì al club di Aurelio De Laurentiis dopo l'apertura delle scorse settimane. Adesso la palla passa alla Lazio, perché bisognerà capire se Claudio Lotito sarò il suo okay alla cessione di Gila che inizialmente non voleva approvare.
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