Calciomercato UFFICIALE: Il Lecce riscatta Camarda. Il Milan ha tempo fino al 20 per la contro-opzione

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Il Lecce ha comunicato ufficialmente di aver riscattato Francesco Camarda: ora il Milan può controriscattarlo tra il 18 e il 20 giugno

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Lecce ha ufficializzato di aver riscattato Francesco Camarda dal Milan. L'attaccante classe 2008 è così adesso interamente un giocatore giallorosso. Il Milan, però, come da accordi raggiunti la scorsa estate, ha la facoltà di esercitare un controriscatto tra il 18 e il 20 giugno. Secondo i patti il riscatto del Lecce era fissato a 3 milioni, mentre il controriscatto del Milan è pari a 4 milioni: per riavere il controllo sul suo talento, il club rossonero dovrà pagare 1 milione ai salentini.

IL LECCE RISCATTA CAMARDA DAL MILAN

Questo il comunicato ufficiale con cui il Lecce ha ufficializzato il riscatto di Francesco Camarda dal Milan: "L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la controopzione dal 18 al 20 giugno". Quest'anno la stagione di Camarda è stata condizionata da un infortunio con operazione e la spalla che lo ha tenuto ai box praticamente per tutto il girone di ritorno. Il contentino finale è stato l'esordio in Nazionale maggiore con Baldini.