Dal Portogallo: Amorim ha già scelto gli assistenti che lo accompagneranno al Milan

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Ruben Amorin sarà il nuovo allenatore del Milan. Si attende solo l'annuncio ufficiale, ma intanto il tecnico portoghese ha firmato poco fa un contratto biennale con opzione per un'altra stagione. L'ex Sporting Lisbona e Manchester United, che guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati che otterrà la formazione milanista, ha già scelto alcuni suoi assistenti che lo hanno seguito negli ultimi anni e che lo accompagneranno anche in questa nuova esperienza a Milanello: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e Jorge Vital. Quest'ultimo sarà il preparatore dei portieri rossoneri (è con lui fin dai tempi del Braga). A riferirlo è A Bola in Portogallo.

Per Amorim allenare il Milan è un sogno che si avvera come aveva rivelato nel 2017 in un'intervista rilasciata alla testata portoghese Tribuna Expresso: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro".