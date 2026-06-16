Guidi: "Amorim, per il Milan, rinuncerà all’anno di emolumenti concordati con il Manchester Utd"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul portoghese Ruben Amorim nuovo allenatore del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Amorim nuovo allenatore del Milan: "Rubén Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. L'accelerata delle ultime ore è stata decisiva: il club rossonero ha sottoposto la proposta al tecnico portoghese, che ha accettato. Dopo di che, è arrivato il timbro di ceralacca anche da Cardinale. Accordo trovato sulla base di un biennale da 3,5 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno più bonus per la vittoria dei trofei e la qualificazione in Champions. Il tecnico portoghese, a differenza da quanto era filtrato in giornata dal Portogallo, non arriverà però in Italia in settimana: la firma avverrà nei prossimi giorni. L’allenatore di Lisbona rinuncerà così all’anno di emolumenti concordati con il Manchester United, club che lo aveva esonerato a gennaio, ma con cui aveva un vincolo fino al 30 giugno 2027.

Ex centrocampista della nazionale, due Mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni, ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l’anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Ora la nuova chance al Milan. Con Amorim, Gerry Cardinale riempie la prima casella rimasta vacante dopo l’azzeramento della società in seguito alla mancata qualificazione in Champions".