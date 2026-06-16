Milan-Krosche, Eintracht infastidito ma cerca il sostituto: idea Schafer del Lipsia

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Il Milan ha un accordo con Markus Krosche. Il suo comportamento non sta piacendo all'Eintracht Francoforte che deve cercare un sostituto

Questa mattina Ruben Amorim ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan (biennale più opzione per un'altra stagione) e quindi è a tutti gli effetti il nuovo allenatore rossonero. A differenza di quanto si vociferava il portoghese non arriverà nelle prossime ore a Milano, ma potrebbe farlo solo quando sarà definitiva la nuova struttura societaria del Diavolo.

Non è un mistero che Gerry Cardinale voglia affidare la responsabilità dell'area tecnica milanista a Markus Krosche che è sotto contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il club tedesco è piuttosto infastidito per il comportamento del suo dirigente che ha già un accordo di massima con il Milan. Per liberarlo l'Eintracht vuole un indennizzo. Sono ore frenetiche, anche perchè poi andrebbe trovato il sostituto di Krosche: la società di Francoforte potrebbe prendere al suo posto Marcel Schafer del Lipsia. Con Krosche potrebbe arrivare al Milan anche il suo uomo di fiducia Timmo Hardung come nuovo direttore sportivo rossonero.