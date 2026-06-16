Stati Uniti, allenamento individuale per Pulisic ma non è in dubbio per l'Australia
Dopo aver vinto la gara di esordio al Mondiale contro il Paraguay per 4-1, gli Stati Uniti, inseriti nel Girone D, si stanno preparando ora al secondo match contro l'Australia in programma venerdì alle 19. Secondo quanto riferisce Sky, Christian Pulisic, uscito all'intervallo contro i sudamericani per un problema al polpaccio, si è allenato individualmente, ma sta molto meglio e non è in dubbio la sua presenza contro l'Australia.
Dopo la gara contro il Paraguay, Pulisic ha dichiarato: "Ho solo preso un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia nulla. Oggi abbiamo preso un po' di precauzioni, ma spero che starò bene nei primi giorni. Solo la parte posteriore della gamba, la zona del polpaccio. Ma ho già avuto cose simili in passato e rimango positivo. Non penso affatto che sia qualcosa di grave".
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