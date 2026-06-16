Zazzaroni: "Pensa se dovesse funzionare, se il primo Milan by Zlatan riuscisse a vincere lo scudetto..."

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Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del Diavolo: "Pensa se dovesse funzionare: altro che Steve Jobs"

In casa rossonera si respira aria di rinnovamento. Il Milan ha scelto di ripartire da Ruben Amorim, per dare forma a un progetto tecnico completamente nuovo.

Dopo mesi caratterizzati da incertezze e risultati poco convincenti, il club ha deciso di affidarsi a un allenatore giovane e con una precisa idea di calcio. L'esperienza vissuta al Manchester United è stata ricca di insegnamenti e ha contribuito alla sua crescita professionale nonostante alti e bassi.

I sostenitori milanisti guardano con interesse all'inizio di questo nuovo capitolo. La convinzione è che serviranno tempo e lavoro per costruire una squadra competitiva. Intensità, pressing e intraprendenza saranno principi fondamentali.

Da adesso sarà il campo a fornire le risposte definitive. Amorim dovrà guidare il Milan verso una nuova fase della propria storia, trasformando le aspettative in risultati concreti.

Ivan Zazzaroni, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del Diavolo: "Pensa se dovesse funzionare: altro che Steve Jobs, Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier, Elon Musk o Shinya Yamanaka . Se il primo Milan by Zlatan riuscisse a vincere lo scudetto o, alla peggio, a risultare super competitivo, Gerry Cardinale passerebbe alla storia come il più grande inventore del Terzo Millennio, «l’uomo che, azzerando in un’ora un’intera struttura tecnica, non infilandone una per mesi e subendo rifiuti a gogo (Rangnick, Glasner), fu capace di realizzare un capolavoro».

E pensa come la prenderebbero gli altri, gli avversari: il Marotta che punta tutto su stabilità, rapporti istituzionali e comunicazione, oppure De Laurentiis, i cui cambiamenti sono sempre pochi e di livello: quando ha tentato l’azzardo ha fallito di brutto. O Percassi, Saputo... O basta così: gli altri sono tutti - chi più, chi meno - nei guai, e da un pezzo".