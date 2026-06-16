Tonali, Tottenham a sorpresa all’attacco: De Zerbi vuole il centrocampista italiano

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Fabrizio Romano rivela che il Tottenham è forte sul centrocampista del Newcastle Sandro Tonali.

Fabrizio Romano ha rivelato un'indiscrezione di mercato che ha del clamoroso. Il Tottenham di Roberto De Zerbi, che quest'anno ha rischiato la retrocessione in Championship, ha chiesto informazioni al Newcastle per Sandro Tonali.

Gli Spurs si preparano all'assalto per l'ex rossonero per alzare il progetto ambizioso allestito col tecnico italiano. Ancora non sono note cifre e richieste, ne da parte del giocatore ne da parte del club possessore del cartellino, ma la trattativa potrà entrare presto nel vivo.